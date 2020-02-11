Nazilli Belediyespor deplasmanda yok - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor deplasmanda yok

7 saat önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Altındağ Belediyespor'la golsüz berabere kalan Nazilli Belediyespor şampiyonluk yarışından iyice uzaklaşırken, son 6 deplasman maçını kazanamadı.

Nazilli Belediyespor deplasmanda yok, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Altındağ Belediyespor'la golsüz berabere kalan Nazilli Belediyespor şampiyonluk yarışından iyice uzaklaşırken, son 6 deplasman maçını kazanamadı. Son olarak ligin 10'uncu haftasında Pazarspor'u dış sahada 3-1 yenen Nazilli Belediyespor; Karacabey Belediyespor, Modafen, Yeşilyurt Belediyespor, Medicalpark Batman Petrolspor ve Yozgatspor 1959'a yenildi. Teknik direktör Yavuz İncedal, Play-Off hedeflerinden sapmayacaklarını belirterek, "İyi oynadığımız birçok maçı kaybettik. Hava ve saha koşulları bizleri olumsuz etkiledi. Bizim hedefimiz Play-Off'a kalmak. Bunu başaracak güçteyiz" diye konuştu. Geçen hafta paralarını alamayan futbolcuların antrenman boykotu yaptığı siyah-beyazlılarda Başkan Nurettin Özkat'ın istifası sonrası Soner Yelkovan göreve gelmişti.


Türkiye Futbol Federasyonu, Pazarspor, Altındağ, Nazilli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:07 Kaynak: DHA
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