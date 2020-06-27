Nazilli Belediyespor devam kararından memnun
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta hedefini Play-Off olarak belirleyen Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Yavuz İncedal, Futbol Federasyonu'nun ligleri 18 Temmuz'dan itibaren kaldığı yerden oynatma kararı almasını olumlu karşıladığını söyledi.
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta hedefini Play-Off olarak belirleyen Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Yavuz İncedal, Futbol Federasyonu'nun ligleri 18 Temmuz'dan itibaren kaldığı yerden oynatma kararı almasını olumlu karşıladığını söyledi.
Kalan 6 maçta Play-Off mücadelesi vereceklerini belirten İncedal, "Her şeyin başı elbette sağlık. Ancak hakkaniyet açısından liglerin oynanması noktasında isabetli bir karar alındı. Belirsizlik nedeniyle idmanlarımızı randımanlı yapamıyorduk. Artık tempomuzu artırdık. Lige hazır başlayacağız. Hedefimiz olan Play-Off'a ulaşıp üst lige çıkmak istiyoruz" diye konuştu.
- Nazilli
Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 12:33 Kaynak: DHA
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