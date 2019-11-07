Nazilli Belediyespor Erkek Basketbol Takımı galibiyet sevincini paylaştı

Nazilli Belediyespor Erkek Basketbol Takımı Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı Makamında ziyaret ederek son maçtaki galibiyet sevincini paylaştı.



NBS Basketbol Takımı oyuncuları, Basketbol şube Başkanı İbrahim Yapıcıoğlu, Basketbol Takımları Genel Menajeri Öğünç Tokgöz ve Takım Antrenörü Zafer Çavuşoğlu Başkan Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret etti. İzmir Büyükşehir Belediyespor ile oynadıkları son maçtan galip ayrılan NBS Basketbol Takımının galibiyet sevincini paylaşmak için geldikleri ziyarete Nazilli Belediye Başkan Vekili Mustafa Tınaz, Soner Yelkovan, Başkan Yardımcısı Kadir Mutlu ve Meclis Üyeleri eşlik etti. Başkan Özcan tarafından coşku ile karşılanan Basketbol Takımı, Özcan'a şampiyonluk sözü verdi.



Sezona diğer kulüplere göre mütevazı bütçeler ile başlayan takım maçlarda büyük bir mücadele örneği göstererek kendisinden çok daha fazla bütçeli kulüplere karşı önemli galibiyetler aldığını ve tüm takıma sonuna kadar inandığını ifade eden Başkan Özcan; "Takımımıza göstermiş oldukları üstün performanslarından dolayı kutluyorum. Tüm maçlarını büyük heyecan ve zevkle takip ediyorum. Gençlerimize de en iyi örneği teşkil ettiğinizi düşünüyorum. Onlar sizi gördükçe, sizinkisi gibi başarı hikayelerini gördükçe kendilerinin de yapabileceğine inanıyorlar. İnanmak başarmanın yarısıdır. Siz bunu yapıyorsunuz. Sezon sonunda TB2L Kupasını Nazilli'ye getireceğinize de inancım tam. Takıma, Yöneticilerimize ve Antrenörlerimize son topa kadar verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



Son topa kadar Nazilli Sloganı ile maçlara çıktıklarını vurgulayan Basketbol Takımları Genel Menajeri Öğünç Tokgöz ve Takım Antrenörü Zafer Çavuşoğlu taraftarın da son topa kadar desteğini görmek istediklerini belirterek; " Ligde ilk hafta deplasmanda oynanan Ankara TED Koleji Maçını 2 sayı farkla kaybettikten sonra, sarasıyla Çorlu Belediye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor, Ege Üniversitesi Spor Kulübü ve İzmir Büyükşehir Belediye Takımlarını yenerek üçte üç yaptık ve liderliğe yerleştik. Bu hafta Karşıyaka Belediye Spor ile Cumartesi günü saat 18.00 de Nazilli Spor Salonunda zorla bir maça çıkacağız. Evimizde oynayacağımız bu maçımızda öncelikle siz Belediye Başkanlarımızın ve tüm taraftarın son topa kadar desteğini bekliyoruz" diye konuştular. - AYDIN