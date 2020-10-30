Nazilli Belediyespor fırsat tepti
30.10.2020 13:37
MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Belediye Kütahyaspor'la 1-1 berabere kalan Nazilli Belediyespor liderlik koltuğu için fırsatı değerlendiremedi.
MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Belediye Kütahyaspor'la 1-1 berabere kalan Nazilli Belediyespor liderlik koltuğu için fırsatı değerlendiremedi. Geriye düşmesine rağmen son dakikalarda beraberliği yakalayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Hasan Şermet, hücumda daha etkili olmaları gerektiğini söyledi.
Şermet, "Evimizde 2 puan kaybettik. Çıkaracağımız dersler olacak. Orta saha ve ileri uç oyuncularımın gösterdiği performanstan memnun kalmadım" dedi.Nazilli Belediyespor pazar günü deplasmanda Halide Edip Adıvarspor'la karşılaşacak.
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