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Nazilli Belediyespor galibiyete hasret
7 saat önce
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun ilk yarısında şampiyonluğun en önemli adaylarından olan Nazilli Belediyespor, 5 maçta 4 yenilgiyle sarsıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:42 Kaynak: DHA
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun ilk yarısında şampiyonluğun en önemli adaylarından olan Nazilli Belediyespor, 5 maçta 4 yenilgiyle sarsıldı. Son 3 maçta puana hasret kalan siyah-beyazlılar, Yeşilyurt Belediyespor'a 2-1, Gölcükspor'a 3-1 yenildikten sonra ikinci yarının ilk sınavında evinde Muğlaspor'a yine 3-1'le teslim oldu. Devre arasında transfer yasağı nedeniyle kadrosunu takviye edemeyen Nazilli, ikinci sıradaki yerini kaybederek lider Karacabey Belediyespor'un 8 puan gerisinde üçüncülüğe geriledi.
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