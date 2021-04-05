Nazilli Belediyespor garanti peşinde
05.04.2021 13:36
MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 48 puanla üçüncü sıradaki Nazilli Belediyespor, son 5 maçta Play-Off'u garantilemeye çalışacak.
MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 48 puanla üçüncü sıradaki Nazilli Belediyespor, son 5 maçta Play-Off'u garantilemeye çalışacak. Grupta altıncı sıradaki Mardin Fosfatspor'a maç eksiğine rağmen 7 puan fark atan Nazilli, rakiplerine göre fikstür avantajını da kullanıp bir an önce finallerin biletini almak istiyor. Siyah-beyazlı ekip grupta bu hafta perşembe günü 13 puanla son sırada yer alıp kurtuluş umutlarını tamamen yitiren Yozgatspor 1959'a konuk olacak. Grupta son maçta Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen Nazilli'de karşılaşma öncesi moraller yerinde. Minyatür kale maç yapan Nazilli'de kalecilerin idmanda tenis toplarını kurtarmaya çalışması renkli görüntüler oluşturdu.
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