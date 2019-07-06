Nazilli Belediyespor golcüsünü buldu
21 dakika önce
TFF 3'üncü Lig'de geçen sezon kaçırdığı şampiyonluğa yeni sezonda ulaşma hedefiyle transfer çalışmalarına başlayan Nazilli Belediyespor, Erbaaspor'dan forvet oyuncusu Yunus Ünsal'ı kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:24 Kaynak: DHA
TFF 3'üncü Lig'de geçen sezon kaçırdığı şampiyonluğa yeni sezonda ulaşma hedefiyle transfer çalışmalarına başlayan Nazilli
Belediyespor, Erbaaspor'dan forvet oyuncusu Yunus Ünsal
'ı kadrosuna kattı.
Teknik direktör Yavuz İncedal'ın raporu doğrultusunda 4 bölgeye takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, ilk dış transferini gerçekleştirdi. Geçen sezonun 2'nci devresini Erbaaspor'da geçiren 25 yaşındaki golcü Yunus Ünsal, Yıldırım Demirören
Tesisleri'nde kendisini siyah-beyazlı formaya bağlayan 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Geçen sezon ilk yarıda Kozan
Belediyespor'da 1 gol atan Yunus, Erbaaspor'da ise 16 maçta ağları 10 kez sarsarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Yunus, kariyerinde daha önce Ankara Demirspor
, Erzinspor, Muğlaspor, Bayburt
İl Özel İdare, Cizrespor
formalarını da giydi.
- Aydın
Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Serrac ile Dolmabahçe'de görüştü
BB Erzurumspor, Aykut Demir'le anlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de
Gerekçeli karar yazıldı! FETÖ, eski savcı Osman Şanal'ı özellikle görevlendirmiş