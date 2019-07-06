Son Dakika Haberleri: Nazilli Belediyespor golcüsünü buldu
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Nazilli Belediyespor golcüsünü buldu

21 dakika önce

TFF 3'üncü Lig'de geçen sezon kaçırdığı şampiyonluğa yeni sezonda ulaşma hedefiyle transfer çalışmalarına başlayan Nazilli Belediyespor, Erbaaspor'dan forvet oyuncusu Yunus Ünsal'ı kadrosuna kattı.

Nazilli Belediyespor golcüsünü buldu, System.String[]
TFF 3'üncü Lig'de geçen sezon kaçırdığı şampiyonluğa yeni sezonda ulaşma hedefiyle transfer çalışmalarına başlayan Nazilli Belediyespor, Erbaaspor'dan forvet oyuncusu Yunus Ünsal'ı kadrosuna kattı.
Teknik direktör Yavuz İncedal'ın raporu doğrultusunda 4 bölgeye takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, ilk dış transferini gerçekleştirdi. Geçen sezonun 2'nci devresini Erbaaspor'da geçiren 25 yaşındaki golcü Yunus Ünsal, Yıldırım Demirören Tesisleri'nde kendisini siyah-beyazlı formaya bağlayan 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Geçen sezon ilk yarıda Kozan Belediyespor'da 1 gol atan Yunus, Erbaaspor'da ise 16 maçta ağları 10 kez sarsarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Yunus, kariyerinde daha önce Ankara Demirspor, Erzinspor, Muğlaspor, Bayburt İl Özel İdare, Cizrespor formalarını da giydi.


- Aydın
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:24 Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Yunus Ünsal, Nazilli, Spor
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