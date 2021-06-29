Nazilli Belediyespor hareketli

Misli.com 2'nci Lig'e dönen Nazilli Belediyespor, transfer döneminde hareketli günler yaşamayı sürdürüyor. Dış transferde son olarak Mert Er Estik, Ahmet Gökbayrak ve Berat Eyüpoğlu'na imza attıran siyah-beyazlıların Belediye Derincespordan kaleci Yunus Emre Genç ile Pazarspor'dan orta saha oyuncusu Mete Karahan ile anlaşma sağladığı, resmi imzaların hafta içinde atılacağı öğrenildi. Nazilli'de altyapıda yetişen isimlerden Serkan Güler ise kulübe sosyal medyada yaptığı açıklamayla veda etti.