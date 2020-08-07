Nazilli Belediyespor Hasan'la anlaştı

TFF 3'üncü Lig kulüplerinden Nazilli Belediyespor, dış transferde Büyükçekmece Tepecikspor'dan sol kanat Hasan Demir'le sözleşme imzaladı. Futbola Konak Belediyespor'da başlayan 23 yaşındaki oyuncu, Altınordu altyapısında görev aldıktan sonra Karacabey Belediyespor'da profesyonel oldu.

Daha sonra Altay ve Kırıkhanspor'da görev yapan Hasan, son 2 sezonda Tepecikspor'da top koşturdu. Geçen sezon ligde 5, kupada 2 gol kaydeden genç futbolcu 3'üncü Lig'de 90 maçta 14 gol attı. Öte yandan prensip anlaşmasına varılan forvet Muhammet Ali Aydın'ın transferinden oyuncunun son anda fiyat yükseltmesi nedeniyle vazgeçildi.