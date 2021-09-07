Nazilli Belediyespor iddialı
07.09.2021 10:59
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta maçında Kırklarelispor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönen Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Kadir Kar, hedeflerini açıkladı.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta maçında Kırklarelispor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönen Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Kadir Kar, hedeflerini açıkladı. Sezon boyunca öncelikli olarak ilk 8 içinde yer almak istediklerini belirten Kar, "Biz yarışmacı bir takımız. Her hafta üzerine koyarak oyunumuzu geliştireceğiz. Hem deplasmanda hem iç sahada iyi oyun sergileyeceğiz. Taraftarımıza ve camiamıza iyi futbol seyrettireceğiz. Şu anda şampiyon olacağız demek doğru değil. İlerleyen süreçte alacağımız puanlara göre ligdeki konumumuza göre planlamalarımızı yapacağız" diye konuştu
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