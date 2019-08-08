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Nazilli Belediyespor İsmail'le imzaladı

1 saat önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, aradığı sol beki Eskişehir'de buldu.

Nazilli Belediyespor İsmail'le imzaladı, System.String[]
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, aradığı sol beki Eskişehir'de buldu. Siyah-beyazlılar Eskişehirspor'dan 22 yaşındaki İsmail Oykun'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Yıldırım Demirören Tesisleri'nde gerçekleşen törende konuşan genç futbolcu, "Nazilli'ye şampiyonluk sevinci yaşamaya geldim. Burada ortam, tesislerimiz ve takımımız çok iyi. En iyi şekilde performans göstereceğime inanıyorum" dedi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehir, Nazilli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:32 Kaynak: DHA
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