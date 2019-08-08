Nazilli Belediyespor İsmail'le imzaladı
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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, aradığı sol beki Eskişehir'de buldu.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:32 Kaynak: DHA
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Nazilli
Belediyespor, aradığı sol beki Eskişehir
'de buldu. Siyah-beyazlılar Eskişehirspor
'dan 22 yaşındaki İsmail Oykun'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yıldırım Demirören
Tesisleri'nde gerçekleşen törende konuşan genç futbolcu, "Nazilli'ye şampiyonluk sevinci yaşamaya geldim. Burada ortam, tesislerimiz ve takımımız çok iyi. En iyi şekilde performans göstereceğime inanıyorum" dedi.
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