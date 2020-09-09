Nazilli Belediyespor iyi yolda
TFF 3'uncu Lig 2'nci Grup'ta 20 Eylül'de start alacak yeni sezona hazırlanan Nazilli Belediyespor'da Teknik Direktör Hasan Şermet, eksiklerinin bulunduğunu ancak iyi yolda olduklarını söyledi.
TFF 3'uncu Lig 2'nci Grup'ta 20 Eylül'de start alacak yeni sezona hazırlanan Nazilli Belediyespor'da Teknik Direktör Hasan Şermet, eksiklerinin bulunduğunu ancak iyi yolda olduklarını söyledi. Yeni bir ekip oluşturduklarını belirten Şermet, "Takımımızı yeni kurduk. İyi bir takım oluşturduğumuza inanıyorum. Ligin başlamasına az bir süre kaldı. Biz hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. İlk hazırlık maçımızı da deplasmanda Isparta 32 Spor ile oynadık. Karşılaşmayı 3-0 kazandık. Bu maçta eksikliklerimizi görmeye çalıştık. 6 ay aradan sonra oyuncularımız ilk kez sahaya çıktı. Çok pozisyon vermedik. Defans anlamında iyiydik. Birbirimizi tamamlayarak oynadık. Topa da sahip olduk. Bazen hızlı hücumları da yapabildik. Ancak şu anda fiziksel olarak bir sıkıntımız var. Oyun kalitemizi daha da artırmamız ve hızlı oynamamız lazım. Topa sahip olmak, hızlı oynamak ve geçişleri iyi yapmak istiyoruz. Zamanla her şey daha iyi olacak" dedi.
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