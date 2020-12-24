Nazilli Belediyespor - Karaman Belediyespor: 1-1 - Son Dakika

Nazilli Belediyespor - Karaman Belediyespor: 1-1

24.12.2020 15:31
Nazilli Belediyespor - Karaman Belediyespor: 1-1, System.String[]

STAT: Nazilli İlçeHAKEMLER: Burak Güner (xx), Kadir Kantekin (xx), Harun Terin (xx)NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xx) - Berkay (xx), Ufukcan (xx), Muhammet Ali (x) (Dk. 70 Aytaç x), Sefa (xx), Zafer (x) (Dk. 62 Mehmet x), Tamer (xx), Murat Can (xxx), Oktay (xx), Bünyamin (x), Mert (x) (Dk.

STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Burak Güner (xx), Kadir Kantekin (xx), Harun Terin (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xx) - Berkay (xx), Ufukcan (xx), Muhammet Ali (x) (Dk. 70 Aytaç x), Sefa (xx), Zafer (x) (Dk. 62 Mehmet x), Tamer (xx), Murat Can (xxx), Oktay (xx), Bünyamin (x), Mert (x) (Dk. 86 Mehmet Akif)KARAMAN BELEDİYESPOR: Onur Bulut (xx) - Yunus (xx), Burak (xx), Coşkun (xx), Ahmet Ayhan (xx), Onur Kara (xx), İsmet (xx), Hamit (xx) (Dk. 90 Cenk), Ali Sinan (x) (Dk. 79 Ahmet Şen x), Hasan (x) (Dk. 79 Serdar x), Ahmet Gökbayrak (xxx) (Dk. 90 Akif)GOLLER: Dk. 41 (P) Murat Can (Nazilli Bld) - Dk. 7 Ahmet Gökbayrak (Karaman Bld)KIRMIZI KART: Dk. 65 Bünyamin (Nazilli Bld)SARI KARTLAR: Bünyamin, Mert (Nazilli Bld) - Onur Kara (Karaman Bld)

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve yarışı veren Nazilli Belediyespor, 15'inci haftada konuk ettiği alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Karaman Belediyespor'la 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip 7'nci dakikada Ahmet Gökbayrak'ın golüyle öne geçerken, siyah beyazlılar bu gole 41'inci dakikada penaltıdan Murat Can'la yanıt verdi. Nazilli temsilcsinde Bünyamin, 65'inci dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla 3'üncü sıraya gerileyen Nazilli Belediyespor 23, Karaman Belediyespor 14 puana ulaştı.

7'nci dakikada Karamanspor atağında Ahmet Gökbayrak, ceza sahasına girerek karşı karşıya kaldığı kaleci Zekeriya'yı avladı: 0-1.41'inci dakikada ev sahibi ekibin kazandığı penaltıyı kullanan Murat Can sert bir vuruşla kaleci Onur'u ters köşeye yatırdı: 1-1.İlk yarı bu skorla sona erdi.65'inci dakikada Nazilli Belediyesporlu Bünyamin, rakip takımdan Hasan'ı formasından çekerek indirdi. Hakem Burak Güner, Bünyamin'i ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.


Murat Can, Hisarcık, Karaman, Nazilli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor - Karaman Belediyespor: 1-1 - Son Dakika Spor


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