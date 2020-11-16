Nazilli Belediyespor koltuktan indi
16.11.2020 11:23
MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Nazilli Belediyespor, 2 haftadır oturduğu liderlik koltuğunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Nazilli Belediyespor, 2 haftadır oturduğu liderlik koltuğunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Grupta 4 maçta aldığı 3 galibiyet, 1 beraberliğin ardından kulüpte yaşanan koronavirüs vakalarının gölgesinde çıktığı Ağrı 1970 Spor deplasmanını Berkay'ın 77'nci dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 kaybeden siyah-beyazlı ekip, 16 puanda kalarak, İskenderun FK'nın 1 puan gerisinde ikinci sıraya geriledi. Nazilli, grupta perşembe günü Çengelköy'ü yeni bir seri başlatarak koltuğu geri alma hedefiyle ağırlayacak.
Son Dakika İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok Kerimcan Durmaz'dan küs olduğu Selin Ciğerci'ye ağır sözler: Ben ona destek oldum, o bana köstek PKK'da teröristler örgütün elebaşı Murat Karayılan'a kazan kaldırdı: Sıranın size geldiğini anladınız, alçak adam Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan dolar, 7,64 seviyelerinden işlem görüyor Halk TV sunucusu Gürkan Hacır'dan Netflix'in 'Bir Başkadır' dizisine tepki: Saçmalıktır, önyargıdır Son Dakika! Meral Akşener canlı yayında duyurdu: Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için İmamoğlu'na soruşturma açıldı Mazgalı izleyen köpeğin sırrı çözüldü! Kovaladığı fareden sonra böyle olmuş Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı