Nazilli Belediyespor koltuktan indi

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Nazilli Belediyespor, 2 haftadır oturduğu liderlik koltuğunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Grupta 4 maçta aldığı 3 galibiyet, 1 beraberliğin ardından kulüpte yaşanan koronavirüs vakalarının gölgesinde çıktığı Ağrı 1970 Spor deplasmanını Berkay'ın 77'nci dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 kaybeden siyah-beyazlı ekip, 16 puanda kalarak, İskenderun FK'nın 1 puan gerisinde ikinci sıraya geriledi. Nazilli, grupta perşembe günü Çengelköy'ü yeni bir seri başlatarak koltuğu geri alma hedefiyle ağırlayacak.

İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok

Kerimcan Durmaz'dan küs olduğu Selin Ciğerci'ye ağır sözler: Ben ona destek oldum, o bana köstek