Nazilli Belediyespor koronavirüs kurbanı - Son Dakika

Nazilli Belediyespor koronavirüs kurbanı

03.12.2020 11:32
Nazilli Belediyespor koronavirüs kurbanı, System.String[]

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta liderliğe kadar yükselen Nazilli Belediyespor, takımdaki koronavirüs vakalarının gölgesinde çıktığı Darıca Gençlerbirliği maçını 2-1 kaybedip bay olduğu haftada zirveyi devrelan Fethiyespor'un 4 puan gerisine düştü.

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta liderliğe kadar yükselen Nazilli Belediyespor, takımdaki koronavirüs vakalarının gölgesinde çıktığı Darıca Gençlerbirliği maçını 2-1 kaybedip bay olduğu haftada zirveyi devrelan Fethiyespor'un 4 puan gerisine düştü. Son haftalarda 7 ismin koronavirüs atlattığı, 4 futbolcunun halen karantinada olduğu siyah beyazlılar, Darıca deplasmanında sakatlığı bulunan 3 oyuncudan da yararlanamadı.

Teknik direktör Hasan Şermet ve yardımcılarının da koronavirüs tedavisi gördüğü Nazilli'yi Darıca'da maça 33 yaşındaki altyapı antrenörü Birkan Duran çıkardı. Rakibi önünde ilk yarıyı 2-0 yenik tamamlayan Nazilli'ye 90+4"üncü dakikada yine koronavirüs tedavisi görüp karantina sürecini tamamlayan Bünyamin Cesur'un tek golü puan için yetmedi.


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- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor koronavirüs kurbanı - Son Dakika Spor


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