Son Dakika Haberleri: Nazilli Belediyespor Liderlik İçin Kenetlendi

Nazilli Belediyespor Liderlik İçin Kenetlendi

1 saat önce

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 3 Nisan Çarşamba günü evinde lider Trabzon Hekimoğlu ile kader maçlarından birine çıkacak Nazilli Belediyespor'u heyecan sardı.

Nazilli Belediyespor Liderlik İçin Kenetlendi, System.String[]


TFF 3. Lig 1. Grup'ta 3 Nisan Çarşamba günü evinde lider Trabzon Hekimoğlu ile kader maçlarından birine çıkacak Nazilli Belediyespor'u heyecan sardı. Rakibinin 2 puan gerisinde ikinci basamakta yer alan siyah-beyazlılarda teknik direktör Ahmet Yavuz, "Bizim hedefimiz şampiyonluk. 21 maçtır kaybetmiyoruz. Hekimoğlu'nu yenip aylardır beklediğimiz liderliğe kavuşacağız" diye konuştu. 

Kendileri için en önemli faktörün taraftar olacağını anlatan Ahmet Yavuz, "Karşılaşma final havasında geçecek. Desteğe çok ihtiyacımız olacak. Alınacak sonuç belki de düğümü çözecek. Bu zorlu maçta taraftarlarımıza çok büyük iş düşüyor. Futbolcularımız taraftarla birleşince ayrı bir takım oluyor. O gün herkes fedakarlık ederek stadyumu doldurmalı. Hekimoğlu'nu taraftarımızla yeneceğiz" yorumunu yaptı.

- Nazilli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:30 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Spor
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