Nazilli Belediyespor - Mardin Fosfat Spor: 0-1

STAT: İlçeHAKEMLER: Özgür Reha Alıcı (xx), Ahmet Deveci (xx), Nezihi Aytar (xx)NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (x) - Sinan (xx), Oktay (x), Mehmet (xx), Polat (x), Muhammet Ali (x), Berkay (xx), Hasan (x) (Dk. 71 Akif x), Zafer (x) (Dk. 62 Murat Can x), Aytaç (xx), Bünyamin (x) (Dk.

STAT: İlçe HAKEMLER: Özgür Reha Alıcı (xx), Ahmet Deveci (xx), Nezihi Aytar (xx) NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (x) - Sinan (xx), Oktay (x), Mehmet (xx), Polat (x), NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (x) - Sinan (xx), Oktay (x), Mehmet (xx), Polat (x), Muhammet Ali (x), Berkay (xx), Hasan (x) (Dk. 71 Akif x), Zafer (x) (Dk. 62 Murat Can x), Aytaç (xx), Bünyamin (x) (Dk. 46 Ufukcan x) MARDİN FOSFAT SPOR: Ebubekir (xx) - Alper (xxx), Doğancan (xxx), Oğuzhan (x), Serkan (xx), Ahmet Can (x) (Dk. 77 Beytullah x), Abdurrahman (xx), Vedat (x) (Dk. 37 Berat x), Yasin (x) (Dk. 61 Turgut x), Ali Kemal (xxx), Melih (xxx)GOL: Dk. 90 Ali Kemal ( Mardin Fosfat Spor )SARI KARTLAR: Polat, Mehmet, Berkay ( Nazilli Belediyespor) - Doğancan, Serkan, Oğuzhan, Ali Kemal (Mardin Fosfat Spor) Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve mücadelesi veren Nazilli Belediyespor evinde Mardin Fosfat Spor'a son dakikada yediği golle mağlup oldu: 0-1. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 90'ıncı dakikasında sahneye çıkan Ali Kemal takımına 3 puanı kazandırdı. Bu sonuçla Nazilli Belediyespor 4 hafta sonunda 2'nci yenilgisini alarak 6 puanda kaldı. Mardin Fosfat Spor da bu galibiyetle 6 puana ulaştı. Nazilli Belediyesporlu bazı futbolseverler karşılaşmayı apartmanların çatı ve balkonlarından izledi.



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