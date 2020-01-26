Nazilli Belediyespor parkede galip geldi - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor parkede galip geldi

6 saat önce

Türkiye Basketbol 2.Ligi'nde mücadele eden Nazilli Belediyespor, ligin 16. haftasında kıran kırana geçen mücadelede TED Ankara Kolejlileri 63-60 yenerek parkeden mutlu ayrılan taraf oldu.

Nazilli Belediyespor parkede galip geldi, System.String[]

Türkiye Basketbol 2.Ligi'nde mücadele eden Nazilli Belediyespor, ligin 16. haftasında kıran kırana geçen mücadelede TED Ankara Kolejlileri 63-60 yenerek parkeden mutlu ayrılan taraf oldu.


Karşılaşmaya iyi başlayan Nazilli Belediyespor ilk yarıyı 33-31 önde kapattı. Karşılaşmanın 3. ve 4. periyotları büyük çekişmeye sahne olurken son topa kadar nasıl mücadele edilmesinin bir örneğini parkede gösteren Naz Naz taraftarının da desteğiyle 63-60 galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 18 sayı ile Samed Demirok olurken, A. Erhan Kocamış 16 sayı, Emin Akyiğit 11 sayı, İbrahim Gürsan 10 sayı ile göze çarpan oyuncular oldu. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:40 Kaynak: İHA
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