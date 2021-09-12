Nazilli Belediyespor - Pazarspor: 1-0

STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Burak Akdağ (xx), Emin Barlas (xx), Kurtuluş Aslan (xx)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kırklarelispor'u 3-1 yenerek sezona 3 puanla başlayan Nazilli Belediyespor, 2'nci haftada konuk ettiği Pazarspor'u 1-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Nazilli temsilcisinin 29'uncu dakikada kazandığı penaltıda Bünyamin'in vuruşunda kaleci Tunahan gole izin vermedi. Konuk ekip müsabakanın 33'üncü dakikasında Atakan'ın ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, ilk yarı 0-0 sona erdi. Nazilli Belediyespor, 82'nci dakikada Koray'ın kafa golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekibin 90'ıncı dakikada Mehmet Özdıraz'la kullandığı ikinci penaltıyı yine kaleci Tunahan çıkardı. Bu sonuçla Nazilli Belediyespor 6 puana ulaşırken, Pazarspor puanla tanışamadı. ŞAMPİYONLUK KUPASINA KAVUŞTU

Nazilli Belediyespor, geçen sezon 3'üncü Lig'de kazandığı şampiyonluk kupasını bu sezon seyircisi önünde ilk iç saha maçı öncesi kaldırdı. Siyah-beyazlı ekibe kupasını TFF İzmir Bölge Müdürü Hamdi Kutval verdi. Kaptan Mehmet Ersavaş, kupayı Başkan Soner Yelkovan ve yöneticilerle birlikte kaldırdı. Törene Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da katıldı.