Nazilli Belediyespor pusuya yattı

Misli.com 3'ncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezonun ilk haftasında pazar günü Fethiyespor'a konuk olacak Nazilli Belediyespor, hazırlıklarını tamamlayıp tesislerinde kampa girdi.

Teknik direktör Hasan Şermet, sezon öncesi iyi bir kadro kurduklarını ve lige moralli başlamak istediklerini dile getirdi. İyi bir hazırlık kampı geçirdiklerini belirten Şermet, "Takımdan ayrılan oyuncuların boşluğunu yaptığımız transferlerle doldurduk. Lig başlamadan transferlerimizi tamamladık. Yeni oyuncularla birlikte çalıştık. Uyum sorununu büyük oranda aştık. Pazar günü oynayacağımız Fethiyespor deplasmanında iyi bir sonuç bekliyoruz. Lige 3 puanla başlamak takımın morali açısından da son derece önemli. Umarım Fethiye'den galibiyetle döneriz" dedi.

- Nazilli