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Nazilli Belediyespor sahaya iniyor

2 saat önce

TFF 3'üncü Lig'de geçen sezon kaçırdığı şampiyonluğa yeni sezonda ulaşmayı hedefleyen Nazilli Belediyespor, antrenmanlara yarın başlayacak.

Nazilli Belediyespor sahaya iniyor, System.String[]
TFF 3'üncü Lig'de geçen sezon kaçırdığı şampiyonluğa yeni sezonda ulaşmayı hedefleyen Nazilli Belediyespor, antrenmanlara yarın başlayacak. Siyah-beyazlı ekip yarın saat 19.00'da Yıldırım Demirören Tesisleri'nde toplanarak sezonun ilk antrenmanını teknik direktör Yavuz İncedal yönetiminde yapacak. Sezon öncesi ilk etap çalışmalarına altyapıdan isimler dahil 23 futbolcu katılacak. Transfer arayışlarını da sürdüren Nazilli'de teknik direktör Yavuz İncedal, yeni sezonda yer alacakları 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirveye oynayacak takım sayısının fazla olduğunu belirterek, "Biz de yukarıları hedefliyoruz. Başarılı olmak için çalışacağız. Yeni bir yapılanma içine giriyoruz. Eski oyuncuların yarıdan fazlası gitti. Kulübün bütçesine göre transfer yapılacak. İç ve dış transfer çalışmalarımız devam ediyor" dedi.


- Nazilli
Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 01:35 Kaynak: DHA
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