Nazilli Belediyespor şaştı kaldı

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki sezonun ilk maçında Fethiyespor'a deplasmanda 2-1 yenilen Nazilli Belediyespor, hayal kırıklığı yaşıyor.

Şampiyonluk hedefleyen siyah-beyazlılarda teknik direktör Hasan Şermet, Fethiye'de hiç beklemedikleri ve hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını ancak takımının oynadığı mücadeleci oyunundan memnun olduğunu belirtti. Şermet, "Hakem Fethiyespor'un oyunu yavaşlatmasına izin verdi. Çok pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Bir topumuz direkten döndü. Özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında top büyük oranda bizdeydi. Mağlubiyeti telafi edip önümüze bakacağız" şeklinde konuştu.