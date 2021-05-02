Nazilli Belediyespor şampiyon olarak 2'inci lige yükseldi
02.05.2021 00:57
Misli com 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Nazilli Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Yomraspor'u 0-1 mağlup ederek şampiyon olarak ikinci lige yükseldi.
Misli com 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Nazilli Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Yomraspor'u 0-1 mağlup ederek şampiyon olarak ikinci lige yükseldi.
Ligde şampiyonluk mücadelesini son haftaya taşımayı başaran Nazilli Belediyespor, son hafta karşılaşmasında Yomraspor'a konuk oldu. Mücadelenin uzatma dakikalarında bulduğu penaltı golüyle sahadan 0-1 galip ayrılmayı başaran Nazilli Belediyespor, Kütahyaspor'un maç sonucunu beklemeye başladı. Kütahyaspor'un İskenderun FK'ya 2-1 mağlup olması ile siyay-beyazlılar şampiyonluğunu ilan etti. Futbolcular ve teknik heyet maçtan sonra büyük sevinç yaşadı. - AYDIN
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