Son Dakika Haberleri: Nazilli Belediyespor - Tire 1922 Spor: 2-1

Nazilli Belediyespor - Tire 1922 Spor: 2-1

1 saat önce

STAT: İlçeHAKEMLER: Deniz Kükrek (xx), Necmi Demir (xx), Hakan Akkaynak (xx)NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xx) - Polat (x) (Dk. 46 Zafer xxx), Sevcan (xxx), Sergen (xxx), Mert Er (xxx), Buğra (xx), Said Can (xx) (Dk. 75 Görkem xx), Temel (xx), Burak (xxx) (Dk.

Nazilli Belediyespor - Tire 1922 Spor: 2-1, System.String[]


STAT: İlçe

HAKEMLER: Deniz Kükrek (xx), Necmi Demir (xx), Hakan Akkaynak (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xx) - Polat (x) (Dk. 46 Zafer xxx), Sevcan (xxx), Sergen (xxx), Mert Er (xxx), Buğra (xx), Said Can (xx) (Dk. 75 Görkem xx), Temel (xx), Burak (xxx) (Dk. 83 İlyas), Onur Karakabak (xx), Yasin (xxx)

TİRE 1922: Fatih (x) - Semih (x) (Dk. 61 Cemal x), Nihat (x), Burak (xx), Gökhan (xx) (Dk. 78 Furkan xx), Berke Bıyık (xx), Hüseyin (x), Barış Sinan (x) (Dk. 65 Sergen xx), Celal (x), Emrah (xx), Tugay (x)

GOLLER: Dk. 46 Burak, Dk. 80 Sevcan (Nazilli Bld), Dk. 72 (Pen.) Gökhan (Tire 1922)

SARI KARTLAR: Polat, Zafer, Mert Er, Temel, Görkem (Nazilli Bld), Semih, Celal, Furkan (Tire 1922)

TFF 3. Lig 1. Grup'taki Ege derbsinde Nazilli Belediyespor, Tire 1922 Spor'u evinde 2-1 mağlup etti. İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 46. dakikada Burak ve 80. dakikada Sevcan atarken Tire'nin tek golü 72. dakikada penaltıdan Gökhan'dan geldi. Yenilmezlik serisini 14 maça çıkaran, son 4 karşılaşmayı 3 galibiyet, 1 beraberlikle geçen Nazilli, bu skorla 36 puana ulaşarak Play-Off hattındaki yerini korudu. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan yine Play-Off barajındaki Tire ise 35 puanla rakibinin tek basamak gerisinde kaldı. Tire'de Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu, takımın dümeninde çktığı ilk karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

36. dakikada gelişen Nazilli atağında Onur Karakabak orta sahadan kaptığı topla ceza alanı içine girip vurdu, kaleci Fatih gole izin vermedi. 

46. dakikada Nazilli öne geçti. İkinci devrenin başlama vuruşunun ardından atak geliştiren ev sahibinde Zafer'in defans arasına attığı topla buluşan Burak'ın iki defans oyuncusu arasından vurduğu aşırtma şut ağlarla buluştu: 1-0.

72. dakikada skor eşitlendi. Nazilli ceza sahasında yaşanan karambolde Temel'in müdahalesi ile Berke Bıyık yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Meşin yuvarlağın başına gelen Gökhan topu ağlara gönderdi: 1-1.

80. dakikada ev sahibi galibiyet golünü buldu. Sağ kanattan  Burak'ın artısında Sevcan'ın kafa şutu skoru belirledi: 2-1. - Nazilli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:03 Kaynak: DHA

Mert Er, Tire, Nazilli, Spor
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