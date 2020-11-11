Nazilli Belediyespor-Tokatspor: 4-0

STAT: İlçe

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta lider Nazilli Belediyespor, evinde Tokatspor'u da farklı yendi: 4-0. İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın gollerini 28'inci dakikada Mehmet Ersavaş, 42'nci dakikada Murat Can, 75'inci dakikada Bünyamin Cesur ve 90'ıncı dakikada Mert attı. Bu skorla son 4 maçta 3'üncü galibiyetini alarak puanını 16'ya çıkaran siyah-beyazlı ekip, evindeki 2 maçlık galibiyet hasretine de son verdi.