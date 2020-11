Nazilli Belediyespor-Tokatspor: 4-0

STAT: İlçe

HAKEMLER: Tolga Tugay İnan (xx), Tuncay Ercan (xx), Erdi Abdulmecit Sayar (xx) NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xxx) - Oktay (xx), Mehmet Ersavaş (xxx), Polat (xx), Ufukcan (xx), Berkay (xx), Hasan (xx) (Dk. 65 Bünyamin Cesur xx), Mehmet Akif (xxx) (Dk. 72 Batuhan xx), Tamer (xx), Murat Can (xxx) (Dk. 76 Muhammet Ali xx), Mert (xxx)TOKATSPOR: Mikail (x) - Ali Kemal (xx), Mehmet Menderes (x) (Dk. 46 Eren x), Berkcan (x) (Dk. 64 Furkan x), Kağan (x), Ahmet Talha (x) (Dk. 46 Abdulaziz xx), Deniz (x), Mert (xx), Vedat (xx), Eser (xx) (Dk. 78 Ulaş x), Ali Can (x) (Dk. 64 Bayram x)GOLLER: Dk. 28 Mehmet Ersavaş, Dk. 42 Murat Can, Dk. 75 Bünyamin Cesur, Dk. 90 Mert ( Nazilli Bld)SARI KARTLAR: Ali Can (Tokatspor) - Bünyamin Cezur, Zekeriya, Muhammet Ali (Nazilli Bld)

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta lider Nazilli Belediyespor, evinde Tokatspor'u da farklı yendi: 4-0. İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın gollerini 28'inci dakikada Mehmet Ersavaş, 42'nci dakikada Murat Can, 75'inci dakikada Bünyamin Cesur ve 90'ıncı dakikada Mert attı. Bu skorla son 4 maçta 3'üncü galibiyetini alarak puanını 16'ya çıkaran siyah-beyazlı ekip, evindeki 2 maçlık galibiyet hasretine de son verdi.