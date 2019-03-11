Nazilli Belediyespor'un Bileği Bükülmüyor
1 saat önce
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Ergene Velişemespor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönen Nazilli Belediyespor yenilmezlik serisini 19 maça çıkarıp müthiş bir istatistiğe imza attı.
TFF
3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Ergene
Velişemespor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönen Nazilli
Belediyespor yenilmezlik serisini 19 maça çıkarıp müthiş bir istatistiğe imza attı.
Bu sezon başında Bayburt
Özel İdare'nin yakaladığı 19 maçlık yenilmezlik serisini egale ederek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aşan siyah-beyazlılar lider Hekimoğlu Trabzon
'un 2 puan kaybettiği, ikinci sıradaki Nevşehir
Belediyespor'un ise bay olduğu haftayı çok karlı kapattı.
Grupta puan sıralamasında üçüncü basamakta yer alan Nazilli'nin lider Hekimoğlu ile arasındaki puan farkı 4'e düştü. Son 19 maçta 10 galibiyet ve 9 beraberlik elde eden Ege
ekibinde teknik direktör Ahmet Yavuz
, "Oyuncularımı kutluyorum. İnanılmaz bir mücadele örneği gösteriyorlar. Kalan 8 maçta da çizgimizi bozmayacağız ve sezon sonu şampiyonluğu kucaklayacağız" diye konuştu. - Nazilli
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:00 Kaynak: DHA
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