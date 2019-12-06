Son Dakika Haberleri: Nazilli Belediyespor'un deplasman kabusu
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Nazilli Belediyespor'un deplasman kabusu

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Nazilli Belediyespor pazar günü deplasmanda oynayacağı Yeşilyurt Belediyespor maçına iddialı hazırlanırken, dış saha kabusunu da yenmek istiyor.

Nazilli Belediyespor'un deplasman kabusu, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Nazilli Belediyespor pazar günü deplasmanda oynayacağı Yeşilyurt Belediyespor maçına iddialı hazırlanırken, dış saha kabusunu da yenmek istiyor. Evinde iyi sonuçlara imza atan Nazilli, son 2 deplasman maçını ise kaybetti. Karacabey Belediyespor'a 2-1'lik skorla boyun eğen siyah-beyazlılar önceki hafta da Modafen'e tek golle yenilerek yarışta yara aldı.Nazilli'de teknik direktör Yavuz İncedal, "Son iki deplasman maçımızdan puan alamadık. Hedefi olan bir takım olarak hem sahamızda hem de deplasmanda alacağımız her puan çok önemli. Bu anlamda Yeşilyurt Belediyespor'u yenerek son haftalarda deplasmanlarda yaşadığımız şansızlığımıza son vermek istiyoruz. Bunu da başaracak güçteyiz. Tüm oyuncularımıza güveniyoruz" yorumunu yaptı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Yeşilyurt, Nazilli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:42 Kaynak: DHA
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