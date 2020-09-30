Nazilli Belediyespor'un gözü seri galibiyetlerde

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta Ceyhanspor'u 6-0 yenerek ilk galibiyetini elde eden Nazilli Belediyespor'un teknik direktörü Hasan Şermet seri başlatacaklarını söyledi. Ceyhanspor galibiyetiyle moral bulduklarını anlatan Şermet, "Pazar günü Kahta 02 Spor deplasmanından da 3 puanla ayrılacağımıza inanıyorum. Ligde galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Bu sezon hedefimiz zirve olacak. Bunun için çabalıyoruz. Adıyaman deplasmanından istediğimizi alacak güce sahibiz" dedi.

- Nazilli