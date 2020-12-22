Nazilli Belediyespor'un hedefi zirve

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle geçirdiği zorlu günlere Tekirdağspor deplasmanındaki galibiyetle sünger çeken Nazilli Belediyespor, ilk yarıyı lider bitirmenin hesaplarını yapıyor.

Grupta 1 maç eksiğiyle lider Fethiyespor'un 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alan siyah-beyazlılarda Başkan Soner Yelkovan, ilk yarıyı vervede bitirmek istediklerini söyledi. Tekirdağ deplasmanından galibiyetle döndükleri için çok mutlu olduklarını belirten başkan Yelkovan, "Yarıştan kopmamak adına bu maçı almak zorundaydık. Futbolcularımız uzun süredir birlikte oynayamıyordu ama galip gelmesini bildiler. Hedefimiz ilk yarıyı lider olarak kapatmak. Kalan 4 maçın 3'ünü içeride oynayacağız. Bu maçlardan 10 puan alabilirsek hedefimize ulaşırız" diye konuştu.

- Nazilli