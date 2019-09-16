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Nazilli belediyespor'un keyfi yerinde

38 dakika önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 1954 Kelkit Belediyespor'u deplasmanda 2-0 yenerek 2'de 2 yapan Nazilli Belediyespor, büyük mutluluk yaşadı.

Nazilli belediyespor'un keyfi yerinde, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 1954 Kelkit Belediyespor'u deplasmanda 2-0 yenerek 2'de 2 yapan Nazilli Belediyespor, büyük mutluluk yaşadı. Teknik direktör Yavuz İncedal zorlu bir deplasmanı kayıpsız geçmenin çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "Hedefimiz doğrultusunda fire vermeden ilerliyoruz. 1954 Kelkit Belediyespor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönmenin sevincini yaşıyoruz. Bu zorlu ve en uzak deplasmanlardan bir tanesini kayıpsız geçtik. Çok stratejik bir karşılaşmaydı ve bizim lehimize sonuçlanması güzel oldu. Oyuncularım çok güzel bir mücadele sergiledi. Daha eksiklerimiz bulunuyor. Her geçen hafta seviyemiz yukarılara çıkacak" dedi.

- Nazilli

Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Kelkit, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:23 Kaynak: DHA
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