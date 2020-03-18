Nazilli Belediyespor'un kongresine koronavirüs engeli - Son Dakika
Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor'un kongresine koronavirüs engeli - Son Dakika Spor

Nazilli Belediyespor'un kongresine koronavirüs engeli

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'un bu hafta gerçekleştirmeyi planladığı olağanüstü kongresi koronovirüs engeline takıldı.

Nazilli Belediyespor'un kongresine koronavirüs engeli, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'un bu hafta gerçekleştirmeyi planladığı olağanüstü kongresi koronovirüs engeline takıldı.

Kongre, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı tedbirler kapsamında ikinci bir emre kadar ertelendi. Nazilli Hükümet Konağı içinde bulunan İlçe Dernekler Masası'ndan tebligatı Nazilli Belediyespor Başkanı Soner Yelkovan aldı.

Başkan Yelkovan, "Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen koronavirus salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu değerlendirmeler ve İçişleri Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu tedbirler kapsamında birincisini 19 Mart Perşembe, ikincisini 26 Mart Perşembe günü gerçekleştirileceğimizi duyurduğumuz olağanüstü genel kurul kararımız geçici olarak ertelenmiştir" dedi.

Nazilli Belediyespor Başkanı Yelkovan, "Aldığımız tebligat gereği ikinci emre kadar kongremiz ertelendi. Yapacak bir şey yok. Devletimiz böyle uygun gördü. Her şey sağlıklı bir dünya için. Olağanüstü genel kurulumuz ile ilgili toplantı saati ve günü ilerleyen süreçte koronavirus salgını kapsamında uygulamaya konulan tedbir kararları kaldırıldıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır" diye konuştu. Yelkovan, sezonun ikinci yarısında istifa eden Nurettin Özkat'ın yerine yönetim içinden başkanlık görevine getirilmişti.


- Nazilli
Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:42 Kaynak: DHA

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