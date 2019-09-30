Son Dakika Haberleri: Nazilli belediyespor'un zirve keyfi
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Nazilli belediyespor'un zirve keyfi

38 dakika önce

TFF 3. Lig 3. Grup'ta evinde Altındağ Belediyespor'u 3-1 yenerek namağlup unvanını koruyan Nazilli Belediyespor, averajla liderlik koltuğuna oturmanın keyfini yaşıyor.

Nazilli belediyespor'un zirve keyfi, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grup'ta evinde Altındağ Belediyespor'u 3-1 yenerek namağlup unvanını koruyan Nazilli Belediyespor, averajla liderlik koltuğuna oturmanın keyfini yaşıyor. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Tuzlaspor'a 2-1 yenilerek havlu atan siyah-beyazlılar, ligde zirveyi ele geçirerek moral buldu. Ligde 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 11 puan toplayan Nazilli ekibinin teknik direktörü Yavuz İncedal, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Altındağ, Nazilli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:26 Kaynak: DHA
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