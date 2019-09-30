Nazilli belediyespor'un zirve keyfi
38 dakika önce
TFF 3. Lig 3. Grup'ta evinde Altındağ Belediyespor'u 3-1 yenerek namağlup unvanını koruyan Nazilli Belediyespor, averajla liderlik koltuğuna oturmanın keyfini yaşıyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:26 Kaynak: DHA
TFF 3. Lig 3. Grup'ta evinde Altındağ Belediyespor'u 3-1 yenerek namağlup unvanını koruyan Nazilli Belediyespor, averajla liderlik koltuğuna oturmanın keyfini yaşıyor. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Tuzlaspor'a 2-1 yenilerek havlu atan siyah-beyazlılar, ligde zirveyi ele geçirerek moral buldu. Ligde 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 11 puan toplayan Nazilli ekibinin teknik direktörü Yavuz İncedal, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi.
Karagümrük-Akhisarspor maçını balkondan izlediler PSG, Neymar ve Cavani'yi İstanbul'a getirmiyor Manchester United'dan Falcao için 7 milyon euroluk teklif Caner Erkin'e tepki yağdı! Taraftarlar çılgına döndü