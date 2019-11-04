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Nazilli Belediyespor'un zirve keyfi

6 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup'ta evinde Osmaniyespor'u 4-0 yenen Nazilli Belediyespor, 22 puanda kalan Darıca Gençlerbirliği ve 24 puanlı Karacabey Belediyespor'u averajla geçerek liderlik koltuğunu yeniden ele geçirmenin keyfini yaşıyor.

Nazilli Belediyespor'un zirve keyfi, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grup'ta evinde Osmaniyespor'u 4-0 yenen Nazilli Belediyespor, 22 puanda kalan Darıca Gençlerbirliği ve 24 puanlı Karacabey Belediyespor'u averajla geçerek liderlik koltuğunu yeniden ele geçirmenin keyfini yaşıyor. Diyarbekirspor ve Pazarspor'un ardından Osmaniye galibiyetiyle bu sezon ilk kez 3'te 3 yapan Nazilli ekibi, bu 3 karşılaşmada attığı 10 golle toplam gol sayısını 24'e çıkardı ve grubun en skorer takımı konumuna geldi. Taraftarının önünde mağlubiyet yüzü görmeyen siyah-beyazlılar, 11 haftadaki tek yenilgisini deplasmanda Darıca karşısında aldı. Sedat'ın 6 gole ulaştığı Nazilli'de İlyas zorlu Karacebey deplasmanı öncesi sarı kart cezalısı durumuna düştü.


Türkiye Futbol Federasyonu, Darıca Gençlerbirliği, Nazilli, Darıca, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:31 Kaynak: DHA
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