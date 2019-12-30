Nazilli Belediyespor yeni yıl yemeğinde buluştu - Son Dakika
Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor yeni yıl yemeğinde buluştu - Son Dakika Spor

Nazilli Belediyespor yeni yıl yemeğinde buluştu

6 saat önce

Nazilli Belediyespor yönetim kurulu üyeleri ve futbolcuları yeni yıl yemeğinde buluştu.

Nazilli Belediyespor yeni yıl yemeğinde buluştu, System.String[]

Nazilli Belediyespor yönetim kurulu üyeleri ve futbolcuları yeni yıl yemeğinde buluştu.


2019 Yılının son günleri yaklaşırken ikinci yarı hazırlıklarına 10 gündür Nazilli'de devam eden Naz Naz'da yöneticilerinin organize ettiği yeni yıl yemeğinde futbolcular ve yönetim bir araya geldi. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen yemekte futbolcular yılbaşı izni öncesinde moral depoladılar.


Yemekte ayrıca futbolculara doğum günü sürprizi yapıldı. Geçtiğimiz gün yeni yaşını kutlayan genç oyunculardan Can Ahmet Üstün ve 1 Ocak'ta yeni yaşını kutlayacak olan yine genç oyunculardan Sinan Akgül'e sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. İki futbolcu yeni yaşlarını pasta keserek kutlarken, oyuncular yöneticilere ve takım arkadaşlarına güzel sürpriz için teşekkür ederek tebrikleri kabul ettiler. - AYDIN

Nazilli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:55 Kaynak: İHA
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