Nazilli Belediyespor yenilgiyle tanıştı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk iki maçında Kırklarelispor'u deplasmanda 3-1, Pazarspor'u da evinde 1-0 yenerek sezona çok iyi başlayan Nazilli Belediyespor, Amed Sportif deplasmanında frene bastı.

Takımı geçen sezon 3'üncü Lig'de mucizevi bir şampiyonluğa taşıyan eski teknik patronu Mesut Toros'un çalıştırdığı rakibine 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, ilk yenilgisini aldı. Teknik direktör Kadir Kar, puanlarla dönebilecekleri bir karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını ve alınan mağlubiyeti telafi edeceklerini söyledi. Nazilli Belediyespor, Kastamonuspor'un ligden çekilmesiyle bu haftayı maç yapmadan geçirecek.