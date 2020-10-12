Nazilli Belediyespor yıkıldı
12.10.2020 11:27
MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve mücadelesi veren Nazilli Belediyespor evinde Mardin Fosfat Spor'a 90+2'de yediği golle 1-0 yenilerek hayal kırıklığına uğradı.
MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve mücadelesi veren Nazilli Belediyespor evinde Mardin Fosfat Spor'a 90+2'de yediği golle 1-0 yenilerek hayal kırıklığına uğradı. Geride kalan 4 haftada 2'nci mağlubiyetini alan Naz-Naz, 2'nci sıradan 7'nciliğe kadar geriledi. Teknik direktör Hasan Şermet, hesapta olmayan bir yenilgi aldıklarını belirterek, "Çok üzgünüz, son dakikada kalemizde golü gördük. Gereken dersleri çıkaracağız" dedi.
Nazilli Belediyespor bu hafta deplasmanda İskenderun Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.
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