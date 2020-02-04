Nazilli Belediyespor zirveden kopuyor - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor zirveden kopuyor

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Nazilli Belediyespor son olarak deplasmanda Yozgatspor 1959'a tek golle yenilerek zirvenin 12 puan gerisinde kaldı.

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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Nazilli Belediyespor son olarak deplasmanda Yozgatspor 1959'a tek golle yenilerek zirvenin 12 puan gerisinde kaldı. Son 6 maçında 5'inci mağlubiyetini alan siyah-beyazlılarda teknik direktör Yavuz İncedal, bozuk zeminin yenilgide büyük payı olduunu söyledi. İncedal, "Zemin futbol oynamaya uygun değildi. Rakibimiz golü bulduktan sonra 11 kişiyle savunma yaptı. Durum böyle olunca organize ataklar geliştiremedik. Son 30 dakika baskı kurduk ama topu filelerle buluşturamadık. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız, daha çok çalışacağız. Ligi ilk 5 içerisinde tamamlayabilmek için mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz" dedi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Yozgatspor, Nazilli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:06 Kaynak: DHA
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