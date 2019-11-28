Son Dakika Haberleri: Nazilli'de 1,5 kilogram esrar ele geçirildi
Son Dakika Güncel Nazilli'de 1,5 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Nazilli'de 1,5 kilogram esrar ele geçirildi

6 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evde 1,5 kilogram esrar ele geçirildi.

Nazilli'de 1,5 kilogram esrar ele geçirildi, System.String[]

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evde 1,5 kilogram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine A.C. adlı kişinin ikametine operasyon düzenledi.

Adresteki aramada 1,5 kilogram esrar ile 1 ruhsatsız tabanca bulundu.

Adreste bulunamayan şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Nazilli, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:44 Kaynak: AA
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