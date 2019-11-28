Nazilli'de 1,5 kilogram esrar ele geçirildi
6 saat önce
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evde 1,5 kilogram esrar ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:44 Kaynak: AA
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evde 1,5 kilogram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine A.C. adlı kişinin ikametine operasyon düzenledi.
Adresteki aramada 1,5 kilogram esrar ile 1 ruhsatsız tabanca bulundu.
Adreste bulunamayan şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
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