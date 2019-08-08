Son Dakika Haberleri: Nazilli'de 10 dönüm ormanlık alan kül oldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Nazilli'de 10 dönüm ormanlık alan kül oldu

1 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Mescitli Mahallesinde çıkan orman yangınında 10 dönüm alan zarar gördü.

Nazilli'de 10 dönüm ormanlık alan kül oldu, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Mescitli Mahallesinde çıkan orman yangınında 10 dönüm alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre; Nazilli ilçesine bağlı Mescitli Mahallesinin dağlık kesiminde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü Karıncalıdağ Şefliği ekipleri tarafından yangına ilk müdahale kısa sürede yapıldı.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 8 helikopter, 6 arazöz, 2 su tankeri, 7 pikap, 1 dozer, 1 treyler, 6 teknik personel, 5 memur ve 30 yangın söndürme işçisi ile müdahale edildi. Jandarma personellerinin de destek verdiği söndürme çalışmaları sonucu yangın yaklaşık 2 saat içerisinde kontrol altına alındı. Yangında 10 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için orman teşkilatı ve kolluk kuvvetlerince araştırma başlatıldı. - AYDIN
Orman İşletme Müdürlüğü, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Antalya'da çıkan yangın 7 saat sonra söndürüldü
Depremzedelerin konaklaması için stada çadırlar kuruldu Tartıştığı eşini ve kızını, 7 çocuğu evdeyken tüfekle öldürdü İşçi servisi ve kamyonun çarpıştığı feci kaza kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 23:29:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nazilli'de 10 dönüm ormanlık alan kül oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]