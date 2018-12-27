Nazilli'de 104 Adet Tarihi Eser Ele Geçirildi
1 saat önce
Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 104 adet Roma döneminden kalma yaklaşık 500 bin TL değerinde sikke ve tarihi eser ele geçirildi.
Aydın
'ın Nazilli
ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 104 adet Roma
döneminden kalma yaklaşık 500 bin TL değerinde sikke ve tarihi eser ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Nazilli jandarması istihbarat çalışmaları neticesinde ilçeye bağlı İsabeyli
Mahallesi'ndeki bir eve baskın düzenledi. E.D. (51) ile oğlu A.E. (21) müşterisine sunmak üzere numune olarak üzerlerinde bulunan tarihi eserlere el koydu. Yapılan soruşturma neticesinde zanlıların Nazilli'deki ikametlerinde yapılan aramada da ele geçirilen toplam 104 tarihi eser ve sikke ile birlikte adliyeye sevk edilen zanlılar mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile salıverildi. Ele geçirilen Roma dönemine ait tarihi eserlerin müze görevlilerince yapılan ilk incelemesinde yaklaşık 500 bin TL değerinde olduğu ve detaylı inceleme sonucunda da net değerlerinin belirlenebileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:21 Kaynak: İHA
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