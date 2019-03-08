Son Dakika Haberleri: Nazilli'de 15 Bin Kişiye Kandil Şerbeti Dağıtıldı

Nazilli'de 15 Bin Kişiye Kandil Şerbeti Dağıtıldı

20 dakika önce

Nazilli Belediyesi tarafından Regaib Kandili'ne özel olarak hazırlatılan 3 ton şerbet 15 bin kişiye dağıtıldı.

Nazilli'de 15 Bin Kişiye Kandil Şerbeti Dağıtıldı, System.String[]
Nazilli Belediyesi tarafından Regaib Kandili'ne özel olarak hazırlatılan 3 ton şerbet 15 bin kişiye dağıtıldı.

Nazilli Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen kandil şerbeti, Belediye Meydanı'ndaki Osmanlı Çeşmesinden akıtılarak yaklaşık 15 bin kişiye ikram edildi.

Regaip Kandili'ne özel olarak hazırlanan şerbeti vatandaşlara dağıtan Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "Vatandaşlarımıza mübarek kandil günlerinde şerbet ikram ediyoruz. Kandil şerbetlerimiz bir gelenek haline geldi. Osmanlı Çeşmemizin altındaki hazneye doldurulan şerbet, kurulan pompalama sistemi ile çeşmelere ulaşıyor. 8 adet tarihi çeşmemiz bulunuyor. Çeşmelerin 4 tanesinden su 4'ünden şerbet akıyor. Vatandaşlarımız bu uygulamadan gayet memnun. İlerleyen yıllarda da Nazilli Belediyesi olarak bu geleneği devam ettireceğiz. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı kandiller diliyorum" sözlerini kaydetti.

Kandil şerbeti geleneğinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, "Belediyemiz kandil günleri ilçe meydanındaki çeşmemizden şerbet akıtıyor. Başkanımıza bu güzel uygulamadan dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:54 Kaynak: İHA

Nazilli, Kandil Dağı, Güncel
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