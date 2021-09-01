Nazilli'de 2 günde 22 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri son iki günde yaptıkları çalışmalarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 22 şahsı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son iki gün içerisinde yapılan çok sayıda operasyonda çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs yakalanırken bunlardan 19 tanesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aranan şahıslara yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ettiği öğrenildi. - AYDIN