Nazilli'de 2 mahalle sandık başına gitti
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YSK tarafından 31 Mart'taki seçimleri iptal edilerek yenilenmesine karar verilen Aydın'ın Nazilli ilçesindeki 2 mahallede vatandaşlar sandık başına gitti.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:01 Kaynak: AA
YSK tarafından 31 Mart'taki seçimleri iptal edilerek yenilenmesine karar verilen Aydın
'ın Nazilli
ilçesindeki 2 mahallede vatandaşlar sandık başına gitti.
YSK'nin 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimlerini iptal ederek yenileme seçimlerinin 2 Haziran'da yapılmasına karar verdiği Derebaşı Mahallesinde 2, Bozyurt Mahallesinde ise 5 sandıkta oy kullanacak.
Bozyurt Mahallesinde bin 410, Derebaşı Mahallesinde ise 378 seçmen oy verecek.
Oy verme işlemi 2 mahallede de saat 17.00'da son bulacak.
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