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Nazilli'de 2 zehir taciri yakalandı - Son Dakika

Nazilli'de 2 zehir taciri yakalandı

25.01.2022 21:17
Nazilli'de 2 zehir taciri yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde takibe alınan 2 zehir taciri, düzenlenen operasyonla yakalanırken, Nazilli Narko ekipleri zehir tacirlerinin adeta kabusu oldu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde takibe alınan 2 zehir taciri, düzenlenen operasyonla yakalanırken, Nazilli Narko ekipleri zehir tacirlerinin adeta kabusu oldu.

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Nazilli'de uyuşturucu madde ticareti yapmak ve birçok suçtan kaydı bulunan M.C.C. ve S.Ö. isimli 2 şüpheli takibe alındı. Yapılan takibin ardından 2 şüpheliyi yakalamak için harekete geçen KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirlikleri, yapılan ortak operasyonla kısa sürede etkisiz hale getirildi. Yapılan aramada 10 gram metamfetamin, 7 gram eroin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkemede hakim karşısına çıkarılan şahıslardan M.C.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken S.Ö. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Nazilli'de 2 zehir taciri yakalandı

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Uyuşturucu Madde Ticareti, Narkotik, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nazilli'de 2 zehir taciri yakalandı - Son Dakika


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