Nazilli'de 220 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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Nazilli'de 220 litre etil alkol ele geçirildi

24.03.2022 19:46
Nazilli'de 220 litre etil alkol ele geçirildi

Aydın'ın Nazilli İlçesinde KOM Grup Amirliği ekipleri yaptıkları operasyonda 220 litre etil alkol ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli İlçesinde KOM Grup Amirliği ekipleri yaptıkları operasyonda 220 litre etil alkol ele geçirildi.

Nazilli KOM Grup Amirliği ekipleri son dönemde yaptığı başarılı operasyonlara bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri yaptıkları operasyonda 440 adet yarım litrelik şişelenmiş 220 litre etil alkol ele geçirdi. Operasyon kapsamında B.E.ve Ö.G. isimli şahıslar gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Nazilli, Aydın, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nazilli'de 220 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nazilli'de 220 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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