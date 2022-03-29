Nazilli'de 250 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Nazilli'de 250 gram uyuşturucu ele geçirildi

29.03.2022 09:29
Nazilli'de 250 gram uyuşturucu ele geçirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen operasyonda bir kişi tutuklanırken, 250 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen operasyonda bir kişi tutuklanırken, 250 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İ.E ve S.G isimli iki şahsın kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Harekete geçen ekipler iki şahsı da yakın takibe alarak, operasyon için düğmeye bastı. Şahısların bulunduğu ikamete baskın düzenleyen ekipler, iki şahsı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 250 gram Metamfetamin isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılan şahıslardan İ.E tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.G isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AYDIN

Nazilli'de 250 gram uyuşturucu ele geçirildi

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Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nazilli'de 250 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nazilli'de 250 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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