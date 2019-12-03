Son Dakika Haberleri: Nazilli'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri
Son Dakika Güncel Nazilli'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri - Son Dakika

Nazilli'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri

6 saat önce

Nazilli'de düzenlenen 3 Aralık Engelliler Günü etkinlikleri bayram gibi kutlandı.

Nazilli'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri, System.String[]

Nazilli'de düzenlenen 3 Aralık Engelliler Günü etkinlikleri bayram gibi kutlandı. Engelliler 3 Aralık Dünya Engelliler Gününün kutlanacak bir gün den daha öte farkındalık yaratılacak bir gün olduğunu gösterdi.


3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla Nazilli'de düzenlenen etkinlikler İstasyon Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Törene Nazilli Belediyesi Başkan Vekili Soner Yelkovan, Ak Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim, İyi Parti Nazilli İlçe Başkanı Durmuş Kural, MHP Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, Belediye Meclis Üyeleri, Engelliler dernekleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon okulları öğretmenleri ve öğrencileri, Moto Naz Motosiklet Grubu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.


İstasyon Meydanındaki programın ardından toplu olarak Hürriyet Caddesi istikametinden Belediye Meydanına kadar alkışlar eşliğinde kortej oluşturan guruplar farkındalık yürüyüşü yaptı. Belediye Meydanı'nda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan NAZENDER Üyesi Fatih Pala 3 Aralık gününün tüm dünyada engelli insanların sorunlarına dikkat çekmek için belirlenmiş bir gün olduğunu vurguladı. Pala 3 Aralık Dünya Engelliler Gününün kutlanacak bir gün olmadığının altını çizerek; "Karşılaşılan sorunları gündeme getirileceği ve bunların çözümü için yapılacak bilecek el alınabilecek tarihtir günümüzde artık engellilik görmek duymak yürümek ya da başka bir fonksiyon kaybı değildir birçok yerde duyduğumuz gibi asıl engel yüreklerde de değildir. Hem ülkemizde hem dünyada artık engellinin çevreden kaynaklı sorunlar olduğunu kabul görmüştür yani sizden bir yerden bir yere rampa olmadan asansör olmadan gidemiyorsanız, sokakta kaldırımlar erişilebilir olmadığı için hareket edemiyorsanız, toplu taşıma araçları size uygun olmadığı için kullanamıyor sanız, araçlarınız için ayrılmış otoparklara başka araçlar Park ediliyorsa ve siz ne yapacağınızı bilemez duruma düşüyorsanız işte asıl engel budur. Yani asıl engel hayatın her alanını erişebilir olarak düzenlenmemesi ve sen bunu yapamazsın şeklinde ortaya çıkan önyargı vardır" dedi.


Günün birinde ben ya da yakınım bunlar gibi olabiliriz, şükürler olsun ki böyle değiliz, bu yüzden bunlara yardım edelim zihniyetinden kurtulunması gerektiğini belirten Fatih Pala: "Günün birinde engelli olma ihtimaline karşı değil de bireysel farklılıkları dikkate alarak, toplumdan yaşayan her biri hayatın her alanına eşit ve özgür bir şekilde erişimini sağlamak bakış açısıyla her alanına eşit yapıldığına dair iyi bir sonuç verebilmektir. Ülkemizde engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak düzenlemeler yapılıyorsa henüz o istediğimiz seviyeye gelmemiştir. Fakat bu gelecek için umutlu olmamızın önünde bir engel değildir. Bizler kararlı bir şekilde durarak ne istediğinizi bilerek kimsenin yapamazsın ön yargısını kulak asmayarak ve tüm zorluklara rağmen hayatın içerisinde daha çok yer alan bu engellilik durumunu ortadan kaldırabiliriz. 3 Aralık Dünya engelliler günü kendi yapabileceklerimiz ve gücümüzün olduğumuz bir geleceğe umutla bakan bildiğimiz bir gün olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Dünya Engelliler Günü, Nazilli, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 07:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2019 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye kazanan talihli parasını almazsa 70 milyon kamuya aktarılacak
Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa 3. Türkiye Altın Marka Ödülleri sahipleriyle buluşacak Tolgay Arslan: Oynayamadığım için mutsuzum, geceleri uyuyamıyorum

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 01:42:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nazilli'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]