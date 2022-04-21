Nazilli'de 5 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Nazilli'de 5 aranan şahıs yakalandı

21.04.2022 23:01
Nazilli'de 5 aranan şahıs yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde gece boyunca devam eden asayiş uygulamalarında 5 aranan şahıs yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde gece boyunca devam eden asayiş uygulamalarında 5 aranan şahıs yakalandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, amacıyla ilçe genelde genel uygulama yapıldı. Dün gece geç saatlerde Altıntaş Mahallesi'nde devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri durumunda şüphelendikleri bir şahsı durdurdular. Şahsın yapılan GBT sorgulamasında 2 farklı suçtan toplamda 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapsi olan B.B olduğunu tespit edilerek şahıs gözaltına alındı. Gece boyunca yapılan uygulama sonucunda çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar gözaltına alındı. - AYDIN

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Hisarcık, Nazilli, Asayiş, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nazilli'de 5 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nazilli'de 5 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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