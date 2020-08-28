Nazilli'de 6 taşınmaz satışa çıkarıldı - Son Dakika

Nazilli Belediyesi'nin tüzel kişiliğine ait, ayrı ayrı dosyalarda işlem gören 6 taşınmaz açık teklif artırma usulü ile satışa çıkacak.

Nazilli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Mevkii, niteliği, yüzölçümü, ihale saati, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif artırma usulü suretiyle satılacak olup; ihalede artış muhammen bedel üzerinden yapılacaktır. Belediyemizin tüzel kişiliğine ait taşınmazların satış ihalesi 31.08.2020 tarihinde belediye binasında toplanacak Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılabilmek için; İhaleye katılmak isteyenlerin, belirtilen gün ve saatinde Belediye Encümeni huzurunda hazır bulunmaları şarttır. Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul olunmaz. Satış şartnamelerinde belirtilen ve satışa çıkartılan ada ve parsellerin dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları ihale edilen kişi tarafından aynen kabul edilmiş sayılır. Satılacak taşınmazlar için %1 KDV uygulanacaktır. İhale ve satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, ödenmesi gereken tüm giderler ihale edilene aittir. İşbu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. İhale dokümanı satış bedeli her bir dosya için ayrı ayrı 200,00 TL'dir. İhale dokümanı Nazilli Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İhaleye iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne müracaatları duyurulur" denildi. - AYDIN