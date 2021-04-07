Nazilli'de 6 yabancı uyruklu çocuk sokaktan kurtarıldı - Son Dakika

Nazilli'de kağıt ve plastik malzemeleri toplayan yabancı uyruklu çocuklar, Nazilli Emniyeti'nin çalışmaları sonucunda Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Aydın Valiliği tarafından yayınlanan Sokakta Yaşayan ve Çalıştırılan Çocukların Korunması Suretiyle Kamu esenliğinin sağlanması ve Sokağın Tehlikelerine Maruz Çocukların Korunması konulu genelgelere istinaden Nazilli Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalarda 6 çocuk kağıt toplarken tespit edilip Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü'ne teslim edildi. Öte yandan, emniyet birimleri tarafından çocuklarının sokakta çalıştığı ikinci kez tespit edilirse idari para cezası uygulanacağı ve aileler hakkında da Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi. - AYDIN